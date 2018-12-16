На трассе Яшконо-Поломошное полицейские помогли водителю

В вечернее время инспекторы ДПС, находясь на маршруте патрулирования, заметили на автодороге «Яшкино - Поломошное» автомобиль «Хонда», стоявший на обочине с открытым капотом и включенной аварийной сигнализацией.

Водитель иномарки рассказал полицейским, что из-за неисправности машина заглохла на автодороге. Продолжительное время автомобилист пытался устранить проблему самостоятельно, но ничего не получалось. На данном участке автодороги не интенсивное движение, поэтому за все время мимо него проехали всего две машины, водители которых не остановились, чтобы помочь. Сотрудники полиции помогли автомобилисту и отбуксировали иномарку к его дому, после чего вернулись на свой маршрут патрулирования.