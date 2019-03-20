На уборку кемеровских улиц вышли осужденные из колонии-поселения

Осужденные участка колонии-поселения при ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области вышли на уборку улиц и скверов Кемерово.
Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области накануне в администрации Кемерово достигнуто соглашение по вопросу привлечения осужденных к уборке снега и благоустройству областного центра.
Первые 20 человек уже приступили к очистке улиц, скверов, парков, остановок общественного транспорта и придомовых территорий от снега, наледи, скопившегося за зиму мусора.
Кроме того, в перспективе осужденные займутся благоустройством городской инфраструктуры – покраской скамеек, побелкой деревьев и кустарников, уборкой подъездов и дворов.
Все осужденные имеют отличительные светоотражающие жилеты, а на рабочих объектах организован постоянный надзор сотрудниками ГУФСИН.
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