На уборку улично-дорожной сети Кемерово вышли 128 единиц снегоуборочной техники

В Кемерово обсудили строительство двух крупных микрорайонов В пресс-службе отметили, что с 2015 по 2017 годы в микрорайоне введены в эксплуатацию 12...

Кемеровчанин, покупая у мошенника внедорожник, лишился 450 000 рублей 48-летний мужчина житель города Кемерово потерял 450 000 рублей, покупая у мошенника из...

Полиция Новокузнецка задержала семерых проституток Сотрудники полиции Новокузнецка обнаружили на одном из сайтов в Интернете объявления об оказании...