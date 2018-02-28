На уборку улично-дорожной сети Кемерово вышли 128 единиц снегоуборочной техники и 240 рабочих.
В арсенале дорожных служб – 9 автогрейдеров, 22 тракторные щётки, 14 фронтальных погрузчиков, 20 ДМК с пескоразбрасывателями, 40 автосамосвалов и другая спецтехника.
Работы по снятию ледяного наката ведутся во всех районах города. Так, за последние сутки в нормативное состояние привели 21 автодорогу, очистили от снега 15 улиц частного сектора.
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