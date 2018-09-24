На участке автодороги «Тяжин – Преображенка» продолжается ремонт моста

Сооружение находится в эксплуатации с 1994 года. За это время многие конструкции пришли в негодность. В июле этого года были проведены подготовительные работы по реконструкции моста через реку Тяжин. Сейчас строится временная объездная дорога, которая уже готова на 70 %.

Ввиду значительного объема работ ремонт запланирован до октября 2019 года. Строителям предстоит разобрать мост, усилить стенки опор, заменить проезжую часть и провести ряд других работ.

Главный подрядчик ремонта моста через реку Тяжин – ООО «ССК «Сибмостремонт» из города Красноярска. На объекте трудятся высококвалифицированные инженерно-технические работники и специалисты по ремонту и содержанию мостовых сооружений. Строительные работы ведутся под контролем представителей Кузбасского центра дорожных исследований.