Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На участке автодороги «Тяжин – Преображенка» продолжается ремонт моста

Сооружение находится в эксплуатации с 1994 года. За это время многие конструкции пришли в негодность. В июле этого года были проведены подготовительные работы по реконструкции моста через реку Тяжин. Сейчас строится временная объездная дорога, которая уже готова на 70 %.
Ввиду значительного объема работ ремонт запланирован до октября 2019 года. Строителям предстоит разобрать мост, усилить стенки опор, заменить проезжую часть и провести ряд других работ.
Главный подрядчик ремонта моста через реку Тяжин – ООО «ССК «Сибмостремонт» из города Красноярска. На объекте трудятся высококвалифицированные инженерно-технические работники и специалисты по ремонту и содержанию мостовых сооружений. Строительные работы ведутся под контролем представителей Кузбасского центра дорожных исследований.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/09/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus