На участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение

Специалисты ФКУ «Сибуправтодор» оценивают степень деформации конструкции путепровода над железной дорогой на км 224+878 федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в границах Топкинского района Кузбасса.
10 августа во второй половине дня, предположительно после проезда тяжеловесного транспорта, произошла деформация ригеля одной из опор путепровода. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения пострадавшей конструкции, на участке трассы ограничено транзитное движение, организован объезд по дороге территориального значения через пос. Октябрьский, с.Глубокое, пос. Звездный – д.Мозжуха – г. Кемерово. Водителям необходимо руководствоваться временными дорожными знаками.
В нынешнем году на путепроводе начат капитальный ремонт, который предполагает строительство временного металлического моста для переключения движения на период ремонтных работ, запланированных до октября 2022 года. Строители уже возвели опоры будущего моста и отсыпали подходы к нему. Монтаж пролетного строения начнется в ближайшее время.
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