На учебном поле Тяжинского агропромышленного техникума близятся к завершению весенне-полевые работы

Девушка жестоко избила бывшую одноклассницу в Кузбассе Кузбассе девушка жестоко избила бывшую одноклассницу, пишет sibdepo.Видео избиения молодой девушки...

Из-за возгорания в перинатальном центре в Кемерове эвакуировали 130 человек Светильник загорелся в перинатальном центре в Кемерове, эвакуированы 130 человек, среди которых...

Из-за возгорания в перинатальном центре в Кемерове эвакуировали 130 человек Светильник загорелся в перинатальном центре в Кемерове, эвакуированы 130 человек, среди которых...