На учебном поле Тяжинского агропромышленного техникума близятся к завершению весенне-полевые работы
В ходе практических занятий студенты выполняют технологические операции по подготовке почвы – вспашку, культивацию, лущение, боронование.
Сев зерновых и зернобобовых культур уже закончен. Пшеницы сорта «Новосибирская-31» посеяно 150 гектаров, овса сорта «Саян» – 30 га, гороха сорта «Рокет» – 110 га. Посадка картофеля запланирована на площади в 4 гектара.
Директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский отметил, что посевная на учебном хозяйстве завершится ориентировочно 5-7 июня.
30/05/2021
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