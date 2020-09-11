На улицах Яи приведены в порядок осветительные опоры

Новые меры в отношении пассажиров-антимасочников введены в Кузбассе Новое распоряжение Правительства Кемеровской области регламентирует действия транспортников в...

Когда в Кузбассе отменят масочный режим: ответ Роспотребнадзора Замглавы Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина в ходе брифинга рассказала журналистам, когда в...

В Кемерове пожарные спасли из горящего дома семь человек На месте работали 29 человек и семь единиц техники. В результате пожара на кухне квартиры на первом...