На улицах Яи приведены в порядок осветительные опоры

Loading...
Одни из них были повреждены автолюбителями, другие, не выдержав напора шквальных ветров, наклонились и представляли опасность. К тому же и лампы на многих опорах требовали замены.
Чтобы привести в вертикальное положение 8 опор потребовалась серьезная работа, в остальных случаях обошлись меньшими затратами по времени.
К приведению в порядок уличного осветительного хозяйства даже пришлось привлекать технику из областного центра.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Новое распоряжение Правительства Кемеровской области регламентирует действия транспортников в...
|
Замглавы Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина в ходе брифинга рассказала журналистам, когда в...
|
На месте работали 29 человек и семь единиц техники. В результате пожара на кухне квартиры на первом...
|
Ранее власти Кузбасса сообщали о том, что строительство объездной дороги в обход Кемерова начнется...