Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На улицах Яи приведены в порядок осветительные опоры

Одни из них были повреждены автолюбителями, другие, не выдержав напора шквальных ветров, наклонились и представляли опасность. К тому же и лампы на многих опорах требовали замены.
Чтобы привести в вертикальное положение 8 опор потребовалась серьезная работа, в остальных случаях обошлись меньшими затратами по времени.
К приведению в порядок уличного осветительного хозяйства даже пришлось привлекать технику из областного центра.

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
11/09/2020
Общество
Яя
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новые меры в отношении пассажиров-антимасочников введены в Кузбассе
Новое распоряжение Правительства Кемеровской области регламентирует действия транспортников в...
Когда в Кузбассе отменят масочный режим: ответ Роспотребнадзора
Замглавы Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина в ходе брифинга рассказала журналистам, когда в...
В Кемерове пожарные спасли из горящего дома семь человек
На месте работали 29 человек и семь единиц техники. В результате пожара на кухне квартиры на первом...
Федеральные власти поддержали проект строительства обхода Кемерова
Ранее власти Кузбасса сообщали о том, что строительство объездной дороги в обход Кемерова начнется...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus