«На вайбе» в СибГИУ

1 ноября в аудитории 10П СибГИУ на самом настоящем ковре блистали самые настоящие звезды - большие и чуть поменьше, но все яркие! На молодежном мероприятии нового формата «На вайбе – и точка» собралось было почти 180 гостей.

Ректор СибГИУ Алексей Юрьев рассказал о себе, о том, как выбирал профессию, как учился в СибГИУ и почему любит родной город, что уезжать не собирается, хотя предложений много.

Новый гость. Константин Кузнецов - обладатель приза "Золотой дельфин" за лучшее корпоративное и документальное кино на кинофестивале в Каннах, основатель кинокомпании VOzDUHFILM!

Далее выступила Екатерина Юрганова, обладатель премии ТЭФИ, главный редактор «10 канала». Журналист ТВ показала свой фильм.

Знаниями в области SMM уже никого не удивить. А как создать SMM-агенство в индустриальном городе и сделать его успешным? Об этом рассказала Екатерина Ревицкая. Екатерина - настоящий профи: Реализовала 250 проектов Сертифицированный специалист Яндекс Директ, Google ADS, ВКонтакте, MyTarget. Создатель и директор агентства RE:Digital SMM, контекст, комплексный маркетинг. Преподаватель курсов по SMM и интернет-маркетингу. Опыт работы в сфере 12 лет.

Обучила 400+ учеников офлайн и более 5 000 онлайн по всей России. Спикер Екатерина - просто находка для тех, кто точно знает, что SMM жив, здоров и хочет кушать!

Все желающие могли задать спикерам вопросы и получить на них ответы.

Фото: СибГИУ