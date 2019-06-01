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На втором пути перегона Тяжин – Аверьяновка Транссибирской железнодорожной магистрали проводится средний ремонт

Силами организации ПМС-197 ст. Зерцалы Ачинского района при участии тяжинских железнодорожников в круглосуточном режиме ведется замена рельсошпальной решетки, плетей. На участке общей протяженностью 20 километров ремонтники укладывают новый щебень. Всего здесь задействовано более 100 работников и современная техника – 15 видов машин.
Работы ведутся под руководством начальника железнодорожной станции Тяжин Дмитрия Николаевича Фоменко. В здании вокзала станции Тяжин отремонтирован туалет. Здесь выложен кафель и установлен новый санузел.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/06/2019
Общество
Тяжин
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