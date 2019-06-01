На втором пути перегона Тяжин – Аверьяновка Транссибирской железнодорожной магистрали проводится средний ремонт

Экстренная эвакуация ТЦ прошла в Кузбассе Как сообщают местные СМИ, территория здания находится под оцеплением, на месте работают все...

Весь Кузбасс превратят в один большой театр В этом году с сентября в Кузбассе стартует новый культурный проект, в рамках которого областные...

В Кузбассе снова запретят продажу алкоголя Завтра, 1 июня, в Кузбассе запретят продавать алкогольные напитки. Этот запрет связан с...