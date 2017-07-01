На выставке Уголь России в Новокузнецке представили новые системы для карьеров

Одним из наиболее запомнившихся решений, представленных на выставке «Уголь России и майнинг 2017», стал продукт группы компаний «РТЛ Сервис». На своем стенде специалисты представили решение на основе запатентованной технологии локального позиционирования, с помощью которого можно организовать в том числе и системы голосовой связи и передачи данных на объектах открытой горной добычи.

В последнее время подобные решения для обеспечения безопасности персонала пользуются большой популярностью. Это связано и с требованиями закона к обеспечению безопасности на предприятиях закрытой и открытой горной добычи, которые предполагают использование зональных систем позиционирования персонала и транспорта, и с возрастающей конкуренцией в отрасли: дело в том, что постоянное отслеживание перемещений сотрудников и оборудования позволяет со временем существенно оптимизировать производственные и бизнес-процессы.

Продукт RealTrac привлекает внимание благодаря широкой функциональности и модульности. В зависимости от конкретного объекта и стоящих задач локальное позиционирование позволяет достичь точности до нескольких десятков сантиметров (это не требует замены оборудования), организовать систему сбора и передачи данных от газоанализаторов и датчиков, настроить голосовую связь, создать единое информационное пространство предприятия на базе технологий промышленного Wi-Fi.

Подробнее о возможностях решения можно было узнать на конференции, организованной ГК «РТЛ Сервис». Валерий Мачулов, директор по развитию компании, подробно рассказал о том, как технологии позиционирования персонала и оборудования помогают в обеспечении безопасности на предприятии при ведении открытых горных работ. Тему безопасности и использования современных технологий в горнодобывающей промышленности органично дополнил и доклад от АО «ЭЛВИС-НеоТек»: менеджер проектов Евгений Парфенов представил комплексные интеллектуальные решения для организации видеонаблюдения с возможностью автоматизированной аналитики получаемых данных.

Интерес аудитории к разработкам компаний в сфере обеспечения безопасности подтверждает: отрасли необходимо, чтобы такие технологии продолжали развиваться, и ведущие компании уже готовы к внедрению представленных решений. Ведь отказ от такой возможности может привести к скорому проигрышу в конкурентной борьбе.