На загородных автодорогах Кузбасса могут появиться дикие животные

За минувшие два года на территории Кузбасса произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на животных, в которых пострадали не только четвероногие, но люди. В результате них погиб 1 человек и 8 – поучили травмы различной степени тяжести.

Причиной таких автоаварий становятся как дикие, так и домашние животные. С приходом весны начались сезонные миграции лосей и косуль, пути которых периодически пересекают автомобильные дороги. Уже скоро в деревнях и селах начнут выгонять на пастбища лошадей, крупный и мелкий рогатый скот. Домашние животные в результате недосмотра хозяев или пастухов также могут оказаться на проезжей части, спровоцировав ДТП.

«Сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса призывают автомобилистов быть более внимательными при движении по загородным трассам и улицам сельских населенных пунктов, соблюдать установленный скоростной режим», - рекомендует Андрей Ляльков, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области. – «Наезд на животное, особенно крупное, может стать причиной серьезного автопроисшествия, в котором могут пострадать водитель и его пассажиры. Особенно осторожным следует быть в темное время суток на дорогах, расположенных вблизи лесных массивов, где появление диких животных наиболее вероятно».

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области