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На Западно-Сибирской ТЭЦ ЕВРАЗ ЗСМК модернизируют оборудование

На Западно-Сибирской ТЭЦ модернизируют центральную насосную станцию, которая подает воду для охлаждения конденсаторов турбин. Это обеспечит надежность работы теплоэлектроцентрали и дополнительную выработку электроэнергии для собственных нужд. Общие капитальные вложения компании составили 57 млн рублей.

На насосной станции установлено шесть агрегатов, которые ежедневно перекачивают тысячи кубометров воды для охлаждения конденсаторов турбин. Сейчас идут работы по замене и установке силового оборудования насосного агрегата № 6. Во втором квартале приступят к замене насоса № 1.  Новое оборудование надежнее и производительнее: прокачивает 14 тыс. кубометров воды в час. Автоматизированные агрегаты позволят контролировать большее число параметров насоса и оперативно реагировать на нештатные ситуации. 

Новое оборудование обеспечит надежную поставку циркуляционной воды на турбоагрегаты станции, а летом увеличит выработку электроэнергии на ТЭЦ.  

Западно-Сибирская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой жителей Заводского и Новоильинского районов Новокузнецка, а также подает электроэнергию на промышленную площадку ЕВРАЗ ЗСМК.

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью

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kuzbassnews.ru
27/02/2023
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