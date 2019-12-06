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На здании Кемеровского колледжа культуры и искусств установлена мемориальная доска Иосифу Кобзону

На здании Кемеровского областного колледжа культуры и искусств установлена мемориальная доска народному артисту СССР Иосифу Кобзону.


В колледже открыта музейная экспозиция памяти Иосифа Кобзона. В ее состав вошли материалы о жизни и творчестве артиста, в том числе сведения из газеты «Кузбасс» о гастролях в Кемерове, афиши, обложки пластинок с записями его песен. Среди экспонатов – бюст Кобзона и книги, переданные супругой артиста в дар музею.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
06/12/2019
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