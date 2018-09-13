Набор социальных услуг: осталось полмесяца на раздумья

Отделение ПФР по Кемеровской области напоминает, что у федеральных льготников осталось всего полмесяца, чтобы определиться с выбором способа получения набора социальных услуг (НСУ) на 2019 год. До 1 октября им предстоит выбрать, в натуральном или денежном эквиваленте они хотели бы получать НСУ.

Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и вместо одной из его частей. Стоимость НСУ на сегодняшний день составляет 1048 руб. 97 коп.

Данная государственная социальная помощь предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.

Заявление могут подать те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не надо.

Заявление о способе получения НСУ можно подать в клиентской службе ПФР по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ). Кроме того, на сайте Пенсионного фонда через Личный кабинет гражданина можно направить электронное заявление. Это сэкономит время, и ехать в клиентскую службу не придется.