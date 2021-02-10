Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Начал работу штаб по охране здоровья населения Кузбасса

Областной штаб, который с марта 2020 года координировал работу по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе, теперь будет заниматься профилактикой факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни людей.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, и мы готовы решать другие серьезные задачи с учетом полученного штабом опыта. Одна из них касается заболеваемости туберкулезом. В регионе идет активная работа по раннему выявлению этого социально значимого заболевания, для чего медицинские организации оснащаются современными передвижными и стационарными флюорографами. Сейчас их 119, из них 17 мы получили в 2020 году. Ежегодными профилактическими осмотрами охвачено более 85% населения региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметил заместитель губернатора Алексей Цигельник, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась с 102,3 до 72,5 случаев на 100 тыс. населения. При этом 61% больных — люди трудоспособного возраста, не вовлеченные в экономическую деятельность, так что проблема по-прежнему является медико-социальной.

Среди позитивных тенденций заместитель губернатора отметил устойчивое снижение смертности от туберкулеза — на 42% за последние пять лет. На высоком уровне остается профилактика туберкулеза у детей: в 2020 году 94,5% новорожденных в регионе были привиты. Кроме того, даже в условиях ограничений удалось сохранить высокий уровень охвата населения профилактическими осмотрами. В 2020 году более 2 млн жителей Кузбасса прошли соответствующий скрининг.

По информации регионального Минздрава, на противотуберкулезные лекарственные препараты и диагностические средства в 2020 году было направлено почти 207 млн рублей из областного бюджета и 131,7 млн рублей — из федерального.

Здоровье
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
10/02/2021
Здоровье
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровская однушка попала в топ самых дорогих квартир в Сибири
Специалисты рынка недвижимости составили рейтинг самых дорогих однокомнатных квартир в Сибирском...
Парламент Кузбасса предложил штрафовать владельцев собак за нападение их питомцев на людей
Депутаты Кузбасса предлагают изменить ситуацию на федеральном уровне: внести в Кодекс об...
За сутки в Кемерове избили трёх подростков
За сутки 7 февраля в Кемерове избили сразу трёх подростков. Одного из них с тяжёлыми травмами...
Замгубернатора Кузбасса дал три дня главам городов на уборку снега с крыш домов
Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов дал три дня...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus