Начал работу штаб по охране здоровья населения Кузбасса

Областной штаб, который с марта 2020 года координировал работу по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе, теперь будет заниматься профилактикой факторов риска, влияющих на здоровье и качество жизни людей.

«Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизировалась, и мы готовы решать другие серьезные задачи с учетом полученного штабом опыта. Одна из них касается заболеваемости туберкулезом. В регионе идет активная работа по раннему выявлению этого социально значимого заболевания, для чего медицинские организации оснащаются современными передвижными и стационарными флюорографами. Сейчас их 119, из них 17 мы получили в 2020 году. Ежегодными профилактическими осмотрами охвачено более 85% населения региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как отметил заместитель губернатора Алексей Цигельник, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась с 102,3 до 72,5 случаев на 100 тыс. населения. При этом 61% больных — люди трудоспособного возраста, не вовлеченные в экономическую деятельность, так что проблема по-прежнему является медико-социальной.

Среди позитивных тенденций заместитель губернатора отметил устойчивое снижение смертности от туберкулеза — на 42% за последние пять лет. На высоком уровне остается профилактика туберкулеза у детей: в 2020 году 94,5% новорожденных в регионе были привиты. Кроме того, даже в условиях ограничений удалось сохранить высокий уровень охвата населения профилактическими осмотрами. В 2020 году более 2 млн жителей Кузбасса прошли соответствующий скрининг.

По информации регионального Минздрава, на противотуберкулезные лекарственные препараты и диагностические средства в 2020 году было направлено почти 207 млн рублей из областного бюджета и 131,7 млн рублей — из федерального.