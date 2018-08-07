Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Начальник ГУФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего начальника  ГУФСИН России по Кемеровской области,  подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый предложил директору строительной фирмы  обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги чиновник попросил оформить в собственность  земельный участок, который он выбрал, и построить там дом, а также приобрести кухонный гарнитур. Стоимость "услуг" составила более 10 млн рублей.

Когда предприниматель согласился, обвиняемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией. Информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области.  Следователями  у фигуранта уголовного дела были  проведены обыски, изъяты документы, установлены  и допрошены очевидцы.  В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз (в том числе лингвистическая), результаты которых легли в основу доказательств совершенных чиновником преступлений.

В период расследования уголовного дела по ходатайству следствия обвиняемый был отстранен от занимаемой должности и взят под стражу. Со следствием на протяжении периода предварительного расследования не сотрудничал.

Происшествия
Топ
kuzbassnews.ru
07/08/2018
Происшествия
Топ
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus