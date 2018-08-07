Начальник ГУФСИН обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 млн рублей именно с его организацией. Условия договора предусматривали разработку проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги чиновник попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом, а также приобрести кухонный гарнитур. Стоимость "услуг" составила более 10 млн рублей.

Когда предприниматель согласился, обвиняемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией. Информация стала известна сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области. Следователями у фигуранта уголовного дела были проведены обыски, изъяты документы, установлены и допрошены очевидцы. В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз (в том числе лингвистическая), результаты которых легли в основу доказательств совершенных чиновником преступлений.

В период расследования уголовного дела по ходатайству следствия обвиняемый был отстранен от занимаемой должности и взят под стражу. Со следствием на протяжении периода предварительного расследования не сотрудничал.