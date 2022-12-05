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Начальник кузбасских подразделений Росгвардии принял участие в памятных мероприятиях ко Дню неизвестного солдата

 В Кемерове у мемориала воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с участием руководства Росгвардии прошел торжественный митинг, приуроченный Дню неизвестного солдата.

Среди участников мероприятия губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель, руководители и личный состав силовых структур региона, общественники, ветераны и учащиеся кемеровских школ.

 Собравшиеся почтили память павших в годы Великой Отечественной войны защитников Родины, чьи имена остались неизвестны. По традиции участники митинга возложили цветы к подножию мемориала.

День неизвестного солдата отмечается с 3 декабря 2014 года. В эту памятную дату принято вспоминать подвиги неизвестных героев, которые отдали свои жизни для защиты Отечества от фашистских захватчиков.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/12/2022
Общество
Кемерово
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