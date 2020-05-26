Начальник Росгвардии Кузбасса поздравил выпускников с последним звонком

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу состоялся прием выпускников городской школы № 74. Руководитель регионального силового ведомства генерал-майор Юрий Кель поздравил с последним звонком четверых активистов школьного патриотического объединения.

С прошлого года ребята являются воспитанниками 1-го юнармейского разведывательного взвода Кузбасса имени героя России старшего лейтенанта Сергея Цветкова, который погиб в марте 2009 года во время контртеррористической операции в Республике Дагестан. Наставниками школьников стали сослуживцы героя из отряда специального назначения «Кузбасс», а также представители других спецподразделений региональной Росгвардии. Для подопечных спецназовцы проводили практические занятия по основам военной службы. Кроме этого, школьники активно принимали участие в увековечивании памяти героев Росгвардии.

«Впереди вас ожидает долгий, но интересный путь, - сказал генерал-майор Юрий Кель, - надеемся, что полученный опыт будет приносить пользу. Мы будем гордиться вашими будущими успехами, а тех из вас, кто видят себя в государственной службе, будем ждать в наших рядах».

Начальник кузбасской Росгвардии вручил выпускникам благодарственные письма и пожелал удачи на вступительных экзаменах.