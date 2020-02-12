Начальник территориального отдела полиции подозревается в превышении должностных полномочий

В Таштагольском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего начальника отдела МВД, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).
По версии следствия, 9 февраля текущего года в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство был доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Начальник отдела полиции зашел в камеру для административно задержанных и причинил мужчине побои. Преступная деятельность полицейского была выявлена сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы.
В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Фото из открытых источников
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