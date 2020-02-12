Начальник территориального отдела полиции подозревается в превышении должностных полномочий

Кузбасские синоптики спрогнозировали дым и гололедицу в канун Дня всех влюбленных К пятнице погода кардинально не изменится. В ночь на 15 февраля по области - 10, - 15, местами - 20...

В Кузбассе стартовал конкурс «Мой главный учитель» Сегодня стартовал конкурс "Мой главный учитель". Сотни фотографий приходят в Instagram...

Кузбассовцам покажут восстановленный шедевр живописи из Русского музея Реставраторы восстановили созданный в 1907 году шедевр русского живописца и анонсировали его...