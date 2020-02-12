Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Начальник территориального отдела полиции подозревается в превышении должностных полномочий

В Таштагольском районе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего  начальника  отдела МВД, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, 9 февраля текущего года в отделение полиции «Шерегеш» за мелкое хулиганство был доставлен ранее судимый 39-летний местный житель. Начальник отдела полиции зашел в камеру для административно задержанных и причинил мужчине побои. Преступная деятельность полицейского  была выявлена сотрудниками ОРЧ собственной безопасности ГУ МВД России по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы.

В настоящее время сотрудник полиции задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

 

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Топ
Таштагол
kuzbassnews.ru
12/02/2020
Общество
Происшествия
Топ
Таштагол
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские синоптики спрогнозировали дым и гололедицу в канун Дня всех влюбленных
К пятнице погода кардинально не изменится. В ночь на 15 февраля по области - 10, - 15, местами - 20...
В Кузбассе стартовал конкурс «Мой главный учитель»
Сегодня стартовал конкурс "Мой главный учитель". Сотни фотографий приходят в Instagram...
Кузбассовцам покажут восстановленный шедевр живописи из Русского музея
Реставраторы восстановили созданный в 1907 году шедевр русского живописца и анонсировали его...
В Кемеровской области ожидаются морозы до -31°С
Всем участникам движения стоит помнить, что при низких температурах возможно ухудшение видимости из...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus