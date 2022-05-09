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Начальник территориального Управления Росгвардии Кузбасса генерал-майор Юрий Кель почтил память павших за Родину

В Кемерове начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с руководителями силовых ведомств почтил память погибших во время Великой Отечественной войны.

Руководитель кузбасской Росгвардии возложил цветы к Мемориалу воинов-кузбассовцев и отдал дань памяти минутой молчания. В церемонии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, ветераны и труженики тыла, представители духовенства, а также почетные гости.

Памятные мероприятия прошли во всех городах Кемеровской области. Сотрудники и военнослужащие из различных подразделений Росгвардии Кузбасса несли цветы к военным мемориалам и вспоминали тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Общество
kuzbassnews.ru
09/05/2022
Общество

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