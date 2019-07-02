Начался набор в кадетское училище

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320 детей прошли вступительные испытания в Кузбасское президентское кадетское училище в первый день приема экзаменов.
Вступительные испытания стартовали на базе кемеровской школы № 78 и продлятся до 15 июля.
К испытаниям было допущено 2100 детей. Еще 187 детей не получили допуск по состоянию здоровья.
1 июля экзамены сдавали кандидаты в 5-е классы. Они демонстрировали знания общеобразовательных предметов (русского и иностранного языков, математики), физическую подготовку (бег, подтягивание), а также проходили психологическое тестирование. Испытания для 5-х классов продлятся еще три дня. Потом продолжится прием экзаменов для поступления в 6-ой, далее – в 7-ой классы.
Фото: пресс-служба АКО
02/07/2019
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