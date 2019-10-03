Начался ремонт участка автодороги на трассе Белово-Инской

Начался ремонт участка автодороги от кафе «Ковчег» до кафе «Тогрул» (трасса Белово-Инской).
Магистраль находится на территории Беловского муниципального района и одно время была бесхозной, а сейчас передаётся в ведение дирекции областного дорожного фонда. Для беловчан она имеет большое значение. По дороге проходят автобусные маршруты городского и областного сообщения. Ежедневный поток транспорта исчисляется десятками тысяч машин.
По договоренности с областным дорожным фондом этой осенью стартовал первый этап ремонта объекта. Подрядчики уже выполнили фрезеровку дорожного полотна, удалив колейность на проезжей части. В ближайшее время рабочие уложат первый слой асфальтобетона.
Второй слой полотна появится в 2020 году, но уже этой зимой проблемный участок дороги станет более комфортным и безопасным.
Фото: пресс-служба АКО
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