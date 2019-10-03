Начался ремонт участка автодороги на трассе Белово-Инской

Кафе-бар в Новокузнецке закрыли за грубые нарушения В южной столице Кузбасса закрыли одно из заведений общественного питания. В кафе-баре были найдены...

КИ ФСИН заявил, что дохлая крыса в гречке не имеет к нему отношения Сообщаем, что фотография грызуна в пакете с крупой не имеет никакого отношения к Кузбасскому...

КИ ФСИН заявил, что дохлая крыса в гречке не имеет к нему отношения Сообщаем, что фотография грызуна в пакете с крупой не имеет никакого отношения к Кузбасскому...