Начинаются первые назначения страховых пенсий на общих основаниях с учетом повышения пенсионного возраста

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Изменения проходят постепенно. Длительный переходный период завершится в 2028 году, когда в 65 лет будут выходить на пенсию мужчины 1963 г.р. и в 60 лет - женщины 1968 г.р.

Для граждан, которые достигли в 2019 году возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) выход на пенсию отсрочен лишь на полгода: до возраста 55 лет и 6 месяцев и 60 лет и 6 месяцев. Таким образом, если у человека день рождения в январе, то право на пенсию у него возникает в июле. Если день рождения в феврале, то право на пенсию – в августе. И так далее.

Как и раньше, для назначения страховой пенсии необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в 2019 году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Проверить свои пенсионные права можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, на портале Госуслуг, а также обратившись лично в клиентские службы ПФР или в МФЦ.

Изменился и срок назначения досрочной страховой пенсии для педагогов, врачей и лиц, занятых творческой деятельностью, которым выплаты назначаются не по достижении определенного возраста, а после приобретения необходимого стажа работы в соответствующих профессиях, должностях и учреждениях. С 2019 года назначение пенсии происходит также с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения требуемого специального стажа. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2019 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через шесть месяцев - в октябре 2019 года.

Сохраняется и категория работников, кого не затронет повышение пенсионного возраста. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам, спасателям, водителям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 45-50 лет женщины и 50-55 лет - мужчины.

Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Они сохраняются в полном объеме и назначаются независимо от повышения пенсионного возраста при наступлении страхового случая (потеря трудоспособности или кормильца).