Национальная елка прошла в Тяжине

Детей поприветствовали глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.

Работники центра национальных культур подготовили для ребятишек из сел округа театрализованную программу. Весте со сказочными героями дети в национальных костюмах водили хоровод, исполняли песни. Также юные участники национальной елки познакомились с играми народов проживающих на территории муниципалитета.

Ребята сумели выполнить все задания сказочных героев. Встретив Деда Мороза и Снегурочку, дети завели волшебные часы, и попали в Новый год, получив сладкие подарки.