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Национальная елка прошла в Тяжине

Детей поприветствовали глава Тяжинского округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.
Работники центра национальных культур подготовили для ребятишек из сел округа театрализованную программу. Весте со сказочными героями дети в национальных костюмах водили хоровод, исполняли песни. Также юные участники национальной елки познакомились с играми народов проживающих на территории муниципалитета.
Ребята сумели выполнить все задания сказочных героев. Встретив Деда Мороза и Снегурочку, дети завели волшебные часы, и попали в Новый год, получив сладкие подарки.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
14/01/2023
Культура
Тяжин
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