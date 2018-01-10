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Национальная елка в Тяжине

Под патронажем главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина в РДК «Юбилейный» прошла детская национальная елка.
В мероприятии, перенесенном по времени из-за сильных морозов, приняли участие юные представители национальностей, проживающих на территории района. Дети познакомились со сказочными новогодними персонажами разных народов, а также с традиционными национальными играми. Затем ребятишки получили новогодние подарки.
Финалом праздника стал показ отрывка спектакля из цикла «Волшебная книга», подготовленного для детей участниками народного коллектива, театра «Лица» и образцового коллектива, театра-студии «поМОСТ» районного Дома культуры «Юбилейный» (режиссер Марина Георгиевна Чипилева).
Праздник был организован силами режиссеров и участников художественной самодеятельности РДК «Юбилейный» и клуба Парка культуры и отдыха – филиала Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/01/2018
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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