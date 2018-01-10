Национальная елка в Тяжине

В Кузбассе фирма не заплатила в госказну более 42 миллионов рублей В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицированного как...

Около 2 000 дорожников занято на снегоуборочных работах в Кузбассе В Кемеровской области 2 000 дорожных рабочих заняты снегоуборкой.

Сотрудники колонии в Кузбассе вытащили из огня семью с ребёнком Сотрудники ведомственной пожарной части ИК-4 в Кемеровской области из огня вытащили семью из...