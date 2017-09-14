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В Калтане прошел мастер-класс "Национальный оберег"

13 сентября в ВЗ «Музей» Центром национальных культур КГО был организован мастер - класс на тему: «Национальный оберег».

Мастер-класс провела Полковникова Т.С., мастер декоративно прикладного искусства. Татьяна Сергеевна рассказала история возникновения оберегов, для чего наши предки в далеком прошлом использовали обереги в своем быту, во что верили, как ценили тепло домашнего очага, пытаясь уберечь и сохранить свою семью.

Главная цель творческой встречи не только научить всех присутствующих мастерить своими руками, важно сплотить их между собой, прибавит им хорошего настроения, и получить удовольствие от общения друг с другом. На практическом этапе мероприятия каждый участник изготовил свой национальный оберег. Теплая дружеская обстановка при изготовлении оберегов доставила радость и удовольствие всем участникам встречи.

Культура
Калтан
kuzbassnews.ru
14/09/2017
Культура
Калтан
Новости Кузбасса

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