Нацпроект «Экология» помог сделать чище воздух в Новокузнецке

На заседании правительства Кузбасса обсудили меры по охране окружающей среды, которые предпринимаются в регионе. Благодаря мероприятиям федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» в Новокузнецке в 2022 году объем выбросов загрязняющих веществ снизился на 10%. В Кемерове проект стартует с осени этого года, но уже сейчас промышленные компании реализуют свои планы по снижению выбросов.

«Состояние окружающей среды – одна из самых актуальных тем для такого урбанизированного региона, как Кузбасс. Участие в нацпроекте «Экология» позволяет комплексно подходить к решению проблемы выбросов в наших крупных промышленных городах. В Новокузнецке благодаря участию в национальном проекте уже есть зримые результаты», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Значительный вклад в улучшение экологической обстановки внесли промышленные предприятия – участники нацпроекта. В прошлом году их количество увеличилось с 4 до 10. Помимо АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецк» и АО «Кузнецкие ферросплавы» в него вошли ООО «Водоканал», ООО «Кузнецкий машиностроительный завод», ООО «Сибэнергоуголь», АО «ЦОФ «Абашевская», АО «ЦОФ «Кузнецкая» и АО «Шахта «Большевик». В 2022 году на природоохранные меры промышленники Новокузнецка направили по нацпроекту около 2,5 млрд рублей: они меняют системы воздухоочистки, модернизируют оборудование, внедряют современные технологии.

В рамках программы газификации жилых домов частного сектора в Новокузнецке проложено более 30 км газопроводов. В 2022 году начаты работы по установке внутридомового газового оборудования в частных домах. Эта работа продолжена в текущем году.

В сентябре 2023 года стартует реализация нацпроекта в Кемерове, сейчас идет сбор информации для формирования проекта комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в воздух. Однако промышленные предприятия областной столицы уже разработали и реализуют свои программы по сокращению негативного воздействия на окружающую среду в 2021-2024 годах.

В 2022 году в регионе построили и реконструировали 12 очистных сооружений общей проектной производительностью 45,2 млн кубометров в год. Инвестиции составили 2,1 млрд рублей. В результате объем сброса загрязненных сточных вод по отношению к 2021 году снизился на 9,4 %.

Также в Кузбассе продолжается переработка и вторичное использование золошлаковых отходов, которых ежегодно образуется порядка 2,5 млн тонн. Предприятия СГК используют золошлаковые материалы при рекультивации горных отвалов ликвидированной шахты «Байдаевская», эту работу планируется закончить в 2023 году. В 2030 году завершится рекультивация неэксплуатируемого золоотвала №1 Ново-Кемеровской ТЭЦ в Кемерове.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса