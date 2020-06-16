Надежное электроснабжение в кузбасских поселках – под особым вниманием энергетиков

Компания «Россети Сибирь» повышает качество и надёжность электроснабжения сельских жителей и хозяйств в девяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Небольшие населенные пункты, расположенные в труднодоступной местности – в тайге, среди болот, в значительной удаленности от крупных питающих центров – одна из особенностей Сибири и Дальнего Востока. С начала 2020 года специалисты Россети Сибирь осуществили технологическое присоединение к сетям компании нескольких десятков «сложных» объектов, среди которых сельскохозяйственные, животноводческие фермы, базы для разведения рыбы, охотничьи хозяйства.

Так в селе Ильинка Новокузнецкого района Кузбасса энергетики подключили к сетям электроустановки фермерского хозяйства: построили несколько пролетов ЛЭП и трансформаторную подстанцию. А в поселке Раздольном Гурьевского района обеспечили мощностью производственную базу по приему черного металла и шиномонтажный пункт. Для этого энергетики Кузбасского филиала Россети Сибирь построили сети напряжением 0,4 и 6 киловольт и смонтировали трансформаторную подстанцию. Причем затраты заявителей минимальны – в одном случае 550 рублей, в другом – 15 тысяч. При этом энергокомпания направила на создание инфраструктуры более миллиона рублей.

В Красноярском крае только в мае и июне реализовано техприсоединение крестьянского хозяйства в деревне Хайдак Партизанского района и фермерского хозяйства в селе Ольгино Уярского района. В Усть-Коксинском районе Республики Алтай энергетики подключили к сетям крупную мараловодческую ферму и жилой дома животновода.

Как отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин, надежное электроснабжение необходимо всем потребителям, независимо от их удаленности от питающих центров и трудностей при прокладке сетей. Инвестиционные мероприятия, проводимые энергокомпанией, снижают риски возникновения аварийных ситуаций и повышают надежность в целом всей энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.

«Мы уделяем особое внимание объектам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Для обеспечения бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей компания осуществляет техприсоединение брошенных бесхозных сетей, в случае необходимости своевременно осуществляет доставку топлива для дизель-генераторных установок, в полном объеме проводит запланированные ремонты на существующих сетях, выполняет мероприятия инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции», - сообщил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.