«Надёжный товарищ Петрович» привёл жительницу Мариинска к 25-тысячному штрафу

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, 20-летняя жительница Мариинска в торговом павильоне на железнодорожной платформе станции Мариинск незаконно торговала спиртсодержащей пищевой продукцией.

В поле зрения правоохранителей молодая жительница Мариинска попала ещё в ноябре 2021 года, когда незаконно продала в торговом павильоне на железнодорожной посадочной платформе станции Мариинск местному жителю одну бутылку со спиртсодержащей жидкостью под названием «ВОДКА Русская ВАЛЮТА». Так как она впервые совершила правонарушение, то была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Вскоре после этого, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, в феврале 2022 года она в одном из магазинов приобрела бутылку водки «Надёжный товарищ Петрович» с целью её дальнейшей незаконной перепродажи в том же павильоне на станции Мариинск. На следующий день она осуществила задуманное, реализовав купленную бутылку водки местному жителю.

На этот раз она совершила преступление, предусмотренное статьёй 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что ей грозила уже уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 1 года.

Однако в судебном заседании подсудимая полностью признала вину и заявила ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель, а также адвокат подсудимой не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, а также данные о личности подсудимой и влияние назначенного наказания на её исправление и на условия жизни её семьи.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил 20-летней подсудимой наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей (ниже низшего предела, предусмотренного штрафными санкциями за совершённое преступление).

При этом суд предоставил рассрочку уплаты назначенного штрафа: в течение 60 дней после вступления приговора в законную силу осуждённая обязана уплатить первую его часть в размере 5 тысяч рублей, а оставшуюся часть штрафа обязана выплачивать по 2 тысячи 500 рублей ежемесячно.