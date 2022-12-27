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Наградной областного центра награжден офицер Росгвардии из Кемерова

  В Кемерове глава города Дмитрий Анисимов наградил ветерана афганской войны - командира СОБР «Символ» полковника Константина Огия почетным знаком.

Торжественное мероприятие по случаю 25-летия со дня образования Всероссийской общественной организации «Боевое братство» прошло в школе № 7. Глава Кемерова поблагодарил собравшихся ветеранов-афганцев за вклад в увековечении подвигов земляков, а также за патриотическую работу с молодежью. Члены общественного объединения «Боевое братство», в том числе полковник Огий, были награждены благодарственными письмами и почетными знаками «За трудолюбие и талант».

В Джелалабад в провинции Нангархар Константин Огий попал 18-летнем парнем в составе 66-й отдельной мотострелковой бригады 48-го отдельного десантно-штурмового батальона. За проявленную смелость молодой десантник был представлен к своей первой награде – Медали «За Отвагу». После войны афганец вернулся в родной Кузбасс и посвятил жизнь борьбе с организованной преступностью.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Общество
Кемерово
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