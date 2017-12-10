Награды победителям творческих конкурсов

В Кемерове эвакуировали людей с автовокзала В Кемерове эвакуировали пассажиров с автовокзала. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

Жителям Кемерова объяснили причину жуткого гула в центре города Жителям Кемерова разъяснили главную причину громкого гула в центре города.

В Новокузнецке погиб школьник, который надышался газа По предварительной версии, причиной смерти юноши стало употребление бытового газа из баллона.