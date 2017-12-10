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Награды победителям творческих конкурсов

В Тяжинской детской художественной школе № 13 состоялось награждение победителей Международных интернет-конкурсов «Цветная осень – вечер года», «Тонкая линия графики», «Я леплю из пластилина».
Победителями выставок стали 17 учащихся школы. Также сертификатами были награждены преподаватели, подготовившие призеров и победителей творческих конкурсов: Наталья Николаевна Емельянова, Валентина Николаевна Кирюшкина, Ольга Александровна Стукалина.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/12/2017
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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