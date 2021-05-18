Наиболее активными участниками Программы софинансирования пенсии в Кузбассе являются женщины

В мае государство удвоит средства пенсионных накоплений кузбассовцев, участвующих в Программе софинансирования пенсии. Речь идет о тех средствах, которые в 2020 году они самостоятельно отчисляли на свой пенсионный счет. Новая сумма отразится в специальной части индивидуального лицевого счёта гражданина.

Размер уплачиваемых дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию гражданин определяет самостоятельно, но софинансироваться из федерального бюджета будет сумма от 2 до 12 тысяч рублей. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Программа государственного софинансирования пенсии осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.

Гражданам, подавшим заявления об уплате дополнительных страховых взносов после 2014 года, софинансирование из федерального бюджета не производится. Также не имеют право на софинансирование лица, которые подали заявление об уплате дополнительных страховых взносов ранее 2015 года, но произвели первый платеж позднее 31 января 2015 года. Вместе с тем уплата дополнительных страховых взносов гражданами увеличит размер средств пенсионных накоплений граждан и, соответственно, размер их будущей накопительной пенсии.

С начала действия программы в Кузбассе ее участниками стали 288361 человек в возрасте от 18 до 90 лет. Общая сумма софинансирования, перечисленная им из федерального бюджета в предыдущие годы более 853,4 миллиона рублей. Активнее формируют пенсию женщины, их доля от общего количества участников – 53 %.