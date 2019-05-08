Накануне Дня Победы в Тяжинском районе прошел ряд значимых мероприятий

В поселке Тяжинский впервые состоялся митинг воспитанников детских садов района «Салют Победе!». По решению Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Тяжинской средней школе № 1 присвоено имя Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. Также сегодня на Аллее Героев состоялось торжественное открытие стелы с портретом легендарного кузбассовца спасшего во время штурма Берлина немецкую девочку.

Вечером в поселке Тяжинский на площади Победы у мемориала землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, прошли церемония зажжения Вечного огня «Нам не помнить об этом нельзя» и районная акция «Свеча памяти». На площади Ленина в концертной программе выступили юные артисты.

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин поздравили ветеранов войны с наступающим Днем Победы.

Руководители посетили проживающих в районе четырех участников Великой Отечественной войны и блокадницу Ленинграда. С. Н. Кошкин передал ветеранам от лица губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева поздравительные открытки и книги-альбомы «Главные документы Великой Отечественной войны». Также глава района вручил им открытки и денежные премии. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района А. И. Сорокин вручил ветеранам войны продуктовые наборы.