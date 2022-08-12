Накануне Дня строителя рассказываем о досрочной пенсии

Отделение ПФР по Кемеровской области–Кузбассу поздравляет работников строительной отрасли с праздником. Их труд преображает пространство, привносит в жизнь человека комфорт и гармонию. Нелегкие условия, в которых работают строители, дают им возможность в нашей стране выйти на пенсию досрочно.

Основным условием для предоставления права на досрочное назначение страховой пенсии по старости является документально подтвержденная постоянная занятость (в течение полного рабочего дня) на строительстве (реконструкции, техническом перевооружении, реставрации и ремонте зданий, сооружений и других объектов) в соответствии с функциональными обязанностями.

Например, при рассмотрении вопроса о льготном пенсионном обеспечении каменщиков следует иметь в виду, что пенсия в связи с особыми условиями труда назначается только тем из них, кто постоянно работает в бригадах каменщиков или в специализированных звеньях каменщиков комплексных бригад. Также важным условием является уплата работодателями страховых взносов по дополнительным тарифам с 1 января 2013 года, наличие вредного или опасного класса условий труда на рабочем месте, установленного по результатам специальной оценки условий труда.

Напоминаем, досрочная страховая пенсия по старости назначается: мужчинам - по достижении 55, женщинам - по достижении 50 лет, если они трудились соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет на указанных работах и имеют не менее 25 и 20 лет общего трудового стажа.

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