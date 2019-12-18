Накопительная пенсия по-старому

В 2019 году 686 жителей Кузбасса, не достигших пенсионного возраста по новым правилам, получили выплаты из средств пенсионных накоплений.

680-ти из них назначена единовременная выплата, четырем гражданам срочная выплата, двум гражданам - накопительная пенсия.

До 1 января 2019 года накопительная пенсия выплачивалась только тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60, а также ранее общепринятого пенсионного возраста различным категориям льготников. Только после назначения страховой пенсии гражданин имел право на выплату средств пенсионных накоплений.

С 1 января 2019 года установление страховой пенсии по старости производится позднее в связи с увеличением возраста выхода на пенсию, а вот выплата накопительных средств осуществляется по действующим ранее правилам. Получать средства пенсионных накоплений можно при достижении прежнего пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60 лет мужчины - при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов).

В зависимости от их суммы, пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовременной выплаты, может быть установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия.

С заявлением о назначении накопительной пенсии следует обращаться в организацию, где накопления формировались – Пенсионный фонд или в НПФ, если накопления были переданы в управление негосударственному пенсионному фонду.

Граждане, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд, заявление о назначении накопительной пенсии могут подать и в Многофункциональный центр, а также дистанционно - через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг.