Накопительная пенсия по-старому

В 2019 году 686 жителей Кузбасса, не достигших пенсионного возраста по новым правилам, получили выплаты из средств пенсионных накоплений.
680-ти из них назначена единовременная выплата, четырем гражданам срочная выплата, двум гражданам - накопительная пенсия.
До 1 января 2019 года накопительная пенсия выплачивалась только тогда, когда гражданин приобретал право на установление страховой пенсии по старости – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60, а также ранее общепринятого пенсионного возраста различным категориям льготников. Только после назначения страховой пенсии гражданин имел право на выплату средств пенсионных накоплений.
С 1 января 2019 года установление страховой пенсии по старости производится позднее в связи с увеличением возраста выхода на пенсию, а вот выплата накопительных средств осуществляется по действующим ранее правилам. Получать средства пенсионных накоплений можно при достижении прежнего пенсионного возраста - 55 лет женщины и 60 лет мужчины - при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости (необходимого стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов).
В зависимости от их суммы, пенсионные накопления могут быть выплачены в виде единовременной выплаты, может быть установлена срочная пенсионная выплата или накопительная пенсия.
С заявлением о назначении накопительной пенсии следует обращаться в организацию, где накопления формировались – Пенсионный фонд или в НПФ, если накопления были переданы в управление негосударственному пенсионному фонду.
Граждане, которые формируют свои пенсионные накопления через Пенсионный фонд, заявление о назначении накопительной пенсии могут подать и в Многофункциональный центр, а также дистанционно - через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал Госуслуг.
Подробнее о том, у кого сформировалась накопительная часть пенсии – на сайте ПФР в разделе «
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