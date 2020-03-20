Налоговый вычет для участников программы софинансирования пенсии

Жители Кузбасса, участвующие в программе государственного софинансирования пенсии, могут обратиться за получением социального налогового вычета. В Кемеровской области насчитывается 288,4 тысяч участников программы софинансирования. В 2019 году они направили на свои счета денежные средства общей суммой почти 43,7 млн. рублей.

Для получения налогового вычета участнику программы необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства и представить налоговую декларацию, справку по форме 2-НДФЛ и документы, подтверждающие уплату (квитанции об уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию через банк, а в случае удержания сумм из заработной платы – справка из бухгалтерии).

Задекларировать свои доходы и получить вычет можно в течение 3 лет. То есть в текущем году налоговый вычет можно получить сразу за три года – 2017, 2018 и 2019 годы, если участник программы не получал налоговый вычет за предыдущие годы. Заполнить в этом случае нужно три декларации.

Напомним, что в соответствии с законодательством участники программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплаченных ими дополнительных страховых взносов в размере фактических расходов на накопительную часть страховой пенсии. Данный вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (13 %). Например, если гражданин в 2019 году перечислил из собственных средств от 2 000 до 12 000 рублей на страховые взносы, то в 2019 году он сможет вернуть от 260 до 1 560 рублей.

Программа государственного софинансирования пенсии работает с 2009 года. С тех пор государство ежегодно обеспечивает софинансирование дополнительных взносов граждан на будущую пенсию в пределах от 2 до 12 тысяч рублей в год. Право на получение государственной поддержки имеют граждане, подавшие заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию не позднее 31 декабря 2014 года, и начавшие уплату дополнительных страховых взносов до 31 января 2015 года.

Программа государственного софинансирования пенсии осуществляется в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных страховых взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату, так и возобновить в удобный для него момент. По истечении 10 лет пополнение накопительного счета можно продолжить, но уже без участия государства.