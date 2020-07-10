Направление продукции животного происхождения на экспорт

За первую декаду июля 2020 года сотрудниками отдела ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведен досмотр молочной продукции (мороженое), производства АО «Новокузнецкий хладокомбинат» (Кузбасс), по результатам которого оформлены три экспортных сертификата на общий объем более 40 тонн для экспорта в Монголию.
10/07/2020
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