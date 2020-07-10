Направление продукции животного происхождения на экспорт

67 случаев заражения коронавирусом выявили в Кузбассе За минувшие сутки в Кузбассе выявлено 67 новых пациентов с диагнозом «коронавирус». Из больниц...

Глава города Кемерово рассказал о ремонте Притомского проспекта Глава города Кемерово рассказал, что на Притомском проспекте проводится реконструкция старых...

Пассажиров без масок начнут штрафовать в междуреченских электричках Накануне главой Междуреченска было инициировано совещание с руководителями Красноярской и Западно-...