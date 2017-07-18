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Наркологический диспансер отчитался об исполнении предупреждения в УФАС

Кемеровский областной клинический наркологический диспансер исполнил предупреждение Кемеровского УФАС России. 17 июля учреждение здравоохранения отчиталось об этом в антимонопольный орган.

Ранее управление заподозрило диспансер в злоупотреблении доминирующим положением. Медучреждение в обязательном порядке проводило процедуру экспресс-тестирования на наличие психоактивных веществ в моче при осмотре врачом-психиатром-наркологом для допуска к управлению транспортными средствами. О такой ситуации рассказал руководителю Кемеровского УФАС один из жителей города во время общероссийского дня приема граждан в Приемной президента в Кемеровской области в этом году.

Управление, рассмотрев обращение кемеровчанина, направило предупреждение в наркологический диспансер. Согласно письму ГБУЗ КО КОКНД, с 6 июля учреждение прекратило проведение обязательного экспресс-тестирования без дополнительных показаний. Исполнение предупреждения УФАС должно привести к снижению цены медицинского освидетельствования (ранее эта услуга стоила 991 рубль).

Кемеровское УФАС России призывает граждан, столкнувшихся с принуждением пройти экспресс-тестирование без направления от врача психиатра-нарколога, обращаться в управление с подтверждающими документами (копией договора, копией чека оплаты, копией справки).

Здоровье
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/07/2017
Здоровье
Кемерово
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