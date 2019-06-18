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Наркоторговец пытался сбыть один килограмм героина

43-летний новокузнечанин приговорен к 7 годам 4 месяцам колонии особого режима за покушение на сбыт более 1 килограмма героина.

Летом 2018 года во время специальной операции по задержанию подозреваемых в бесконтактной торговле наркотиками, полиция задержала в арендованной квартире, которая использовалась подозреваемыми как «цех» по фасовке наркотиков.

Полицейские одновременно провели обыски по нескольким адресам, в результате чего обнаружили и изъяли два полиэтиленовых пакета с порошком белого цвета, а также около 180 фольгированных свертков с аналогичным веществом. Еще две «закладки» оперативники обнаружили в тайниках на территории Заводского района Новокузнецка. По результатам исследования, вещество является наркотическим средством героин общей массой более 1,1 килограмма, что является особо крупным размером. Кроме того, в ходе обысков сотрудники полиции изъяли 10 мобильных телефонов, более 250 сим-карт, флеш-карты и банковские карты, 5 ноутбуков, электронные весы. Установлено, что драгдилеры закупали бесконтактным способом оптовые партии героина, фасовали в арендованной квартире запрещенные вещества по дозам, после чего реализовывали посредством так называемых «закладок».

В ходе следствия один из фигурантов дал признательные показания, с ним было заключено досудебное соглашение, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Суд, изучив материалы дела, назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 Накануне суд огласил приговор второму обвиняемому. Он приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
18/06/2019
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