Народным участковым Кузбасса стал Сергей Ломакин из Анжеро-Судженска

23 сотрудника полиции, которые стали финалистами первого этапа конкурса «Народный участковый» боролись за звание самого народного.

За конкурсантов проголосовало в он-лайн голосовании 6400 человек.

Лидером стал старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Сергей Ломакин. В должности участкового он служит с 2008 года и уже на протяжении нескольких лет остается одним из лучших участковых города. С начала года полицейский лично раскрыл 10 преступлений и выявил около 100 административных правонарушений.

В конкурсе участкового уполномоченного из Анжеро-Судженска поддержали более 2 700 кузбассовцев.