Народным участковым Кузбасса стал Сергей Ломакин из Анжеро-Судженска

23 сотрудника полиции, которые стали финалистами первого этапа конкурса «Народный участковый» боролись за звание самого народного.
За конкурсантов проголосовало в он-лайн голосовании 6400 человек.
Лидером стал старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Сергей Ломакин. В должности участкового он служит с 2008 года и уже на протяжении нескольких лет остается одним из лучших участковых города. С начала года полицейский лично раскрыл 10 преступлений и выявил около 100 административных правонарушений.
В конкурсе участкового уполномоченного из Анжеро-Судженска поддержали более 2 700 кузбассовцев.
18/10/2017
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