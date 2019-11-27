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Нарушение правил содержания животных

 

Специалистами территориального Управления Россельхознадзора в октябре текущего года проведена внеплановая проверка предприятиявКемеровскойобласти, осуществляющего деятельность по разведению и содержанию крупного рогатого скота (КРС) ООО «Агрохолдинг Кузбасский».

В ходе проверки выявлены факты нарушения «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях воспроизводства, выращивания и реализации» утв. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551, а именно:

  1. По периметру территориипредприятия частично отсутствует ограждение, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных на ее территорию.

2. На главном въезде отсутствует дезинфекционный барьер или дезинфекционная  установка, и санитарный пропускник.

По результатам проверки в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по 1 статьи 10.6 КоАП РФ, юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Управлением вынесено постановление о привлечении должностного лицак административнойответственности в виде штрафа.

Выдано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения.

Общество
kuzbassnews.ru
27/11/2019
Общество
Новости Кузбасса

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