Нарушение правил содержания животных

Специалистами территориального Управления Россельхознадзора в октябре текущего года проведена внеплановая проверка предприятиявКемеровскойобласти, осуществляющего деятельность по разведению и содержанию крупного рогатого скота (КРС) ООО «Агрохолдинг Кузбасский».
В ходе проверки выявлены факты нарушения «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях воспроизводства, выращивания и реализации» утв. Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 № 551, а именно:
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По периметру территориипредприятия частично отсутствует ограждение, обеспечивающее недопущение проникновения диких животных на ее территорию.
2. На главном въезде отсутствует дезинфекционный барьер или дезинфекционная установка, и санитарный пропускник.
По результатам проверки в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по 1 статьи 10.6 КоАП РФ, юридического лица составлен протокол об административном правонарушении по 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Управлением вынесено постановление о привлечении должностного лицак административнойответственности в виде штрафа.
Выдано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения.
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