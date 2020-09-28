Новости Кузбасса

В сентябре 2020г государственными инспекторами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведена внеплановая проверка на основании обращения о нарушении содержания сельскохозяйственных животных. На участке, находящемся в частной собственности, содержатся сельскохозяйственные животные: 6 свиней, 4 головы крупного рогатого скота и 10 кур. Установлено, что на участокбыли завезены свиньи (6 голов) без ветеринарно-сопроводительных документов. Диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия не проводились. Также не подвергалась диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий 1 голова крупного рогатого скота (бык). Идентификация животных не проводилась. Все это является нарушением ветеринарного законодательства РФ, а именно Закона РФ «О ветеринарии», ст. 2.5, ст.18; п.17, п.19 Приказа Минсельхоза России «Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реалицзации», п.36, п.39 приказа Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г., № 551 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации". Владелец животных за выявленные нарушения ветеринарного законодательства привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. В целях устранения нарушений, владельцу выдано предписание, согласно которому он обязан идентифицировать всех животных, содержащихся на территории участка, а также провести диагностические исследования, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия всего поголовья (свиньи, крупный рогатый скот) в соответствии с законодательством РФ и планам противоэпизоотических мероприятий на территории Кемеровской области – Кузбасса.