Специалистами Управления в июне текущего года проведена плановая проверка в отношении ООО «Чебулинское», осуществляющего деятельность по производству и реализации зерна.

Установлено нарушение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», выразившееся в нарушении правил выпуска зерна в обращение. Проверкой зафиксировано, что Обществом осуществлялась реализация зерна без документов, подтверждающих их безопасность (декларации о соответствии). На момент проверки было реализовано 1709,22 тонн зерна (подсолнечник, пшеница, тритикале) используемого для пищевых и кормовых целей, без оформления соответствующих документов.

Зерно, выпускаемое в обращение должно пройти необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия в форме декларирования, в ходе которого оно подвергается исследованиям на содержание тяжелых металлов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов, ГМО и т.д. Если исследуемые показатели в зерне не превышают допустимые нормы, органом по сертификации выдается декларация о соответствии, подтверждающая, что зерно безопасно и не причинит вред жизни и здоровью человека, животных и окружающей среде.

Выпуск в обращение (реализация) зерна без оформления декларации о соответствии является нарушением статьи 3, 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

За нарушения положений ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» виновное лицо привлечено к административной ответственности по ст 14.43 в виде штрафа. Руководителю юридического лица выдано предписание об устранении выявленного нарушения.