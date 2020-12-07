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Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных

В конце ноября 2020 года сотрудниками ГИБДД г. Кемерово совместно с государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при осуществлении ветеринарного контроля на участке федеральной трассы Мариинск–Кемерово (въезд в город Кемерово «Северный»), досмотрен автомобиль КАМАЗ с прицепом, в которых перевозились живые животные (лошади в количестве 34 голов).

Со слов перевозчика животные были ввезены из Республики Хакасия и направлялись в Республику Киргизия. Ветеринарные сопроводительные документы на животных, характеризующие территориальное и видовое происхождение, подтверждающие эпизоотическое состояние места выхода отсутствовали, что является нарушением Закона Российской Федерации «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 и приказа Минсельхоза РФ № 589 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», согласно которому — владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан по своему выбору иметь при перевозке и предоставить:

- номер электронного ВСД, оформленного на подконтрольный товар;

- двумерный матричный штриховой код, сгенерированный системой «Меркурий»;

- распечатку формы оформленного ВСД.

 

В отношении правонарушителя приняты меры административного воздействия в соответствии с ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ и проведена профилактическая разъяснительная беседа. Животные возвращены в Республику Хакасия.

Общество
kuzbassnews.ru
07/12/2020
Общество
Новости Кузбасса

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