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Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных

За первый квартал 2021 года сотрудниками ГИБДД г. Кемерово совместно с государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при осуществлении совместных контрольно — надзорных мероприятий на участке федеральной трассы Мариинск –Кемерово (въезд в город Кемерово «Северный»), досмотрено 8 автомобилей с прицепами, в которых перевозились живые животные (лошади и крупный рогатый скот в количестве 235 голов) без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением Закона Российской Федерации «О ветеринарии» № 4979-1 от 14.05.1993 и приказа Минсельхоза РФ № 589 «Об утверждении Правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», согласно которому — владелец (перевозчик) подконтрольного товара обязан по своему выбору иметь при перевозке и предоставить:

- номер электронного ВСД, оформленного на подконтрольный товар;

- двумерный матричный штриховой код, сгенерированный системой «Меркурий»;

- распечатку формы оформленного ВСД.

Животные вывозились из Республики Хакасия и Забайкальского края и направлялись в Республику Киргизия и Республику Казахстан. Из объяснений перевозчиков животных следует, что проще оплатить штраф за данное нарушение, чем законно оформить ветеринарные сопроводительные документы на животных, характеризующие территориальное и видовое происхождение, подтверждающие эпизоотическое состояние места выхода и т.д..

В отношении правонарушителей приняты меры административного воздействия в соответствии с ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ наложен штраф в размере 24 тысяч рублей. Животные возвращены в места отправки. С перевозчиками проведена разъяснительная работа, направленная на предупреждение и профилактику нарушений ветеринарного законодательства РФ и Технических Регламентов Таможенного Союза при транспортировке поднадзорных госветнадзору грузов.

 

Общество
kuzbassnews.ru
01/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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