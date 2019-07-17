Нарушение земельного законодательства Российской Федерации юридическим лицом ОАО «Знамя»

При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания в июне 2019 года установлено, что юридическим лицом ОАО «Знамя» предписание не исполнено в установленный срок: не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения, общей уточненной площадью 42742кв.м. по адресу: Кемеровская область, Киселевский городской округ, Прокопьевский муниципальный район:

Исходя из положений ст.78 Ф Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», восстановление нарушенного состояния окружающей среды необходимо было осуществить в соответствии с проектом восстановительных (рекультивационных) работ, разработанным компетентным учреждением, имеющим право на осуществление данного вида деятельности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

В отношении юридического лица ОАО «Знамя» составлен протокол об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений на новый срок. Материалы переданы в суд.