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Нарушение земельного законодательства РФ юридическим лицом ООО «Разрез Бунгурский»

В начале 2020 года в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «Разрез Бунгурский» в установленный срок не исполнено, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению части земельного участка сельскохозяйственного назначения в оборот на площади 3429кв.м. в процессе осуществления производственной деятельности

Ранее (в течение года) Общество уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ.

Административная ответственность за совершенное административное правонарушение предусмотрена частью26 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам проведенной проверки, материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи юридическое лицо ООО «Разрез Бунгурский» признано виновным в совершении административного правонарушения и вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Общество
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество

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