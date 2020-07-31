Нарушение земельного законодательства РФ юридическим лицом ООО «Разрез Бунгурский»

В начале 2020 года в ходе внеплановой проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «Разрез Бунгурский» в установленный срок не исполнено, а именно не проведены мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению части земельного участка сельскохозяйственного назначения в оборот на площади 3429кв.м. в процессе осуществления производственной деятельности
Ранее (в течение года) Общество уже привлекалось за неисполнение предписания об устранении выявленного нарушения требований земельного законодательства РФ.
Административная ответственность за совершенное административное правонарушение предусмотрена частью26 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам проведенной проверки, материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи юридическое лицо ООО «Разрез Бунгурский» признано виновным в совершении административного правонарушения и вынесено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
На Алтае двухлетний малыш вдохнул семечку и попал в больницу. Об этом сообщают "Новости...
|
Случаи заражения зафиксированы в Новокузнецке (34), Кемерово (21), Междуреченске (13), Калтане (2...
|
В регионе зарегистрировано уже 12 случаев заражения младенцев до года, хотя в начале пандемии...
|
В Кузбассе 1 августа запланировано проведение выпускных вечеров в образовательных учреждениях. В...