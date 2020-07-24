Нарушение земельного законодательства РФ юридическим лицом ООО «СП Заречное»

При проведении проверки в 2020 года по надзору за исполнением ранее выданного предписания установлено, что юридическим лицом ООО «СП Заречное» в установленный срок предписание не выполнило, а именно не провело мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот, расположенных в Новокузнецком муниципальном районе, р-н п.Заречный, земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства на площади 1015839кв.м.:

Неисполнение предписания в установленный срок является нарушением ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

По результатам проведенной проверки, материалы административного дела были направлены в суд. Постановлением мирового судьи юридическое лицо повергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.