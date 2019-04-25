Нарушение земельного законодательства Российской Федерации АО «Шахта «Алексиевская»

В марте 2019 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что юридическим лицом АО «Шахта «Алексиевская» допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации, выразившееся в невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Обществом не проведены в соответствии с положениями ст. 13,ст. 42, ст. 76 Земельного кодекса РФ и ст. 78 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» мероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, привидению земель в состояние пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Земельные участки, на площади не менее 1790 кв.м., не приведены АО «Шахта «Алексиевская» в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжают оставаться нарушенными, вследствие чего не могут использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий. По данному факту нарушения земельного законодательства Российской Федерации в отношении АО «Шахта «Алексиевская» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст.19.5 КоАП РФ. Административные материалы направлены по подведомственности в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.