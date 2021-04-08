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Нарушение земельного законодательства Российской Федерации АО «Шахта «Алексиевская»

В марте 2021 года, при проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного предписания, специалистами отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу установлено, что юридическим лицом – АО «Шахта «Алексиевская» допущено нарушение земельного законодательства РФ, выразившееся в повторном в течение года невыполнении в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор. Обществом непроведенымероприятия по ликвидации (возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции), своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в оборот. Земельные участки, на площади 0,179 га, не приведены АО «Шахта «Алексиевская» в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжают оставаться нарушенными, вследствие чего не могут использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных мероприятий.

По данному факту нарушения земельного законодательства РФ, в отношении АО «Шахта «Алексиевская» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ. Административные материалы направлены по подведомственности для рассмотрения и принятия решения.

 

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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